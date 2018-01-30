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  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Отопительный сезон в Астане проходит в штатном режиме, - замакима

CA-NEWS (KZ) - В Астане отопительный сезон проходит в штатном режиме. Об этом 30 января на совещании в акимате города сообщил заместитель акима Косман Айтмухаметов.

По его словам, энергоисточники обеспечены нормативным запасом топлива, вопросы, касающиеся прохождения отопительного сезона, рассматриваются на заседаниях городского штаба, обращения и заявки жителей находятся на особом контроле.

Он отметил, что во время сильных морозов не было допущено понижение температуры в квартирах.

«Необходимо отметить работу коммунальных служб, которые в критические отметки понижения температуры воздуха проработали на высоком уровне. Необходимо сделать выводы и поставить перед собой задачи», - прокомментировал аким столицы Асет Исекешев.

В свою очередь замакима Малика Бектурова рассказала о текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов и угля. По ее словам, утром на станцию Астана поступило 15 вагонов, на Сороковую – 8 вагонов. «Ситуация на рынке ГСМ столицы мониторится и находится на постоянном контроле. На сегодняшний день в городе есть 11-дневный запас ГСМ», – отметила она.

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