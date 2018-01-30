В Астане за неделю в ДТП погибли 4 человека, 16 пострадали

CA-NEWS (KZ) - В Астане зафиксирован рост дорожно-транспортных происшествий. Об этом 30 января на совещании в акимате сообщил начальник Департамента внутренних дел города Марат Кожаев.

По его словам, за прошедшую неделю зарегистрировано 11 фактов, в результате которых 16 человек получили различные телесные повреждения и в двух крупных ДТП погибли 4 человека.

Аким Астаны Асет Исекешев поручил проанализировать причину последних ДТП, внести предложения по их устранению.

«Необходимо ускорять работу по устранению опасных переходов. Убрать пешеходы, где опасно переходить. Надо срочно решить этот вопрос», - отметил он.