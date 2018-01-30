В Китае вновь появились регионы со 100 млн постоянным населением после послабления демографической политики

CA-NEWS (CA) - Послабление демографической политики, разрешившее иметь двух детей всем семьям в Китае с 2016 года, возвращает в страну регионы со 100-миллионным постоянным населением. После южной провинции Гуандун по итогам 2017 года этот рубеж перешагнула провинция Шаньдун (Восточный Китай), сообщает Синьхуа.

Согласно статистике, на конец минувшего года численность постоянного населения Шаньдуна составила 100,058 млн человек.

Такой итог 2017 года связали с растущим количеством новорожденных. В 2016 году, первом году действия политики "двух детей на одну семью", в Китае родились 17,86 млн человек, при этом каждый десятый новорожденный пришелся именно на провинцию Шаньдун (1,77 млн новорожденных). По количеству новорожденных и уровню рождаемости Шаньдун явно опередил две другие китайские провинции с самым большим населением - Гуандун и Хэнань (Центральный Китай).

"Базисный уровень численности населения Шаньдуна велик, плюс к этому здесь сохраняется верность таким традиционным взглядам, как "чем больше детей, тем счастливее жизнь", - отметил, объясняя демографическую ситуацию в регионе, директор Института демографии Академии общественных наук провинции Шаньдун Цуй Шуи. Кроме того, желанию шаньдунских женщин "рожать еще", по его словам, способствуют также совершенствующиеся системы охраны здоровья матери и ребенка и медицинского обслуживания.

Однако при растущем количестве новорожденных проблема старения населения в Шаньдуне стоит не менее остро, чем в других регионах Китая. По состоянию на конец 2016 года провинция насчитывала 13,1 млн жителей в возрасте 65 лет и старше, которые составили 13,18% от общей численности населения. По численности населения этой возрастной категории Шаньдун находится на первом месте в стране, отметил глава провинциальной Канцелярии по работе с пожилыми и престарелыми людьми Дин Сибинь.