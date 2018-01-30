МОК назначил стипендию 24 казахстанским спортсменам для подготовки к летней Олимпиаде в Токио-2020

CA-NEWS (KZ) - Международный олимпийский комитет отобрал 24 казахстанских спортсмена для присуждения дополнительного финансирования в рамках программы «Олимпийская солидарность».
Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, потенциальные участники летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году будут ежемесячно получать дополнительное финансирование от МОК.
В число спортсменов вошли:
- Назым Кызайбай, бокс
- Галбадрах Отгонцэцэг, дзюдо
- Мария Овчинникова, легкая атлетика
- Карина Горичева, тяжелая атлетика
- Ольга Рыпакова, легкая атлетика
- Екатерина Ларионова, женская борьба
- Эльмира Сыздыкова, женская борьба
- Дарига Шакимова, бокс
- Дмитрий Баландин, плавание
- Елдос Сметов, дзюдо
- Василий Левит, бокс
- Мейрамбек Айнагулов, борьба
- Кайрат Ералиев, бокс
- Аблайхан Жусупов, бокс
- Абильхан Аманкул, бокс
- Кирилл Герасименко, настольный теннис
- Сергей Емельянов, каноэ
- Андрей Ергучев, каноэ
- Даулет Ниязбеков, борьба
- Кайрат Сарымсаков, таэквондо
- Алексей Луценко, велоспорт
- Султан Дузельбаев, стрельба из лука
- Санжар Мусаев, стрельба из лука
- Денис Галкин, стрельба из лука.