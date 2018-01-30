МОК назначил стипендию 24 казахстанским спортсменам для подготовки к летней Олимпиаде в Токио-2020

CA-NEWS (KZ) - Международный олимпийский комитет отобрал 24 казахстанских спортсмена для присуждения дополнительного финансирования в рамках программы «Олимпийская солидарность».

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, потенциальные участники летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году будут ежемесячно получать дополнительное финансирование от МОК.

В число спортсменов вошли:

- Назым Кызайбай, бокс

- Галбадрах Отгонцэцэг, дзюдо

- Мария Овчинникова, легкая атлетика

- Карина Горичева, тяжелая атлетика

- Ольга Рыпакова, легкая атлетика

- Екатерина Ларионова, женская борьба

- Эльмира Сыздыкова, женская борьба

- Дарига Шакимова, бокс

- Дмитрий Баландин, плавание

- Елдос Сметов, дзюдо

- Василий Левит, бокс

- Мейрамбек Айнагулов, борьба

- Кайрат Ералиев, бокс

- Аблайхан Жусупов, бокс

- Абильхан Аманкул, бокс

- Кирилл Герасименко, настольный теннис

- Сергей Емельянов, каноэ

- Андрей Ергучев, каноэ

- Даулет Ниязбеков, борьба

- Кайрат Сарымсаков, таэквондо

- Алексей Луценко, велоспорт

- Султан Дузельбаев, стрельба из лука

- Санжар Мусаев, стрельба из лука

- Денис Галкин, стрельба из лука.