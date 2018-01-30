Президент США Трамп исключил переговоры с «Талибаном», пообещав «покончить» с ними

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп исключил переговоры с талибами, пообещав «покончить» с ними после прокатившейся волны террористических атак в Кабуле, в результате которой погибли и были ранены сотни людей, сообщает «Голос Америки».

После встречи с делегацией послов Совета Безопасности ООН в Белом доме, президент Трамп заявил, что поднимет вопрос о том, «что еще можно сделать, чтобы победить» боевиков. «Переговоров с Талибаном не будет», - сказал он, положив конец надежде на дипломатическое решение конфликта Афганистана.

«Они убивают людей налево и направо. Невинные людей гибнут то тут, то там», сказал Дональд Трамп дипломатам. «Взрывы, убийства происходят по всему Афганистану. Поэтому мы не хотим вести переговоры с Талибаном. Возможно, это и произойдет, но не сейчас».

В прошлом году президент Трамп отменил решение своего предшественника Барака Обамы о снижении численности войск в Афганистане, отправив дополнительные силы в центрально азиатскую страну и приказав увеличить предоставление военную помощи афганским правительственным войскам.

Трамп не уточнил, что именно он имел в виду, но намекнул, что более сильный военный ответ неизбежен. «Мы закончим то, что никто не смог сделать ранее».

Напомним, в минувшую субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан прогремел взрыв. В этом районе расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания, многие из них были повреждены в результате взрыва. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Число жертв, по последним данным, составило до 103 человек, еще 235 получили ранения. Сообщается, что взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи.