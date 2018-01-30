Минфин США внес имя Алишера Усманова «кремлевский доклад»

CA-NEWS (UZ) - В «кремлевский доклад», переданный конгрессу США, вошли имена 210 человек, в том числе российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов. Это следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент — незасекреченную его часть.

В обнародованной части содержится список из 210 фамилий, который поделен на четыре части: «Президентская администрация», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи».

В раздел «Олигархи» попали, в частности, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, основатель и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский и другие.

В документе прописано, что к фигурантам раздела «Олигархи» отнесены те, чье состояние согласно открытым и заслуживающим доверие источникам оценивается в $1 млрд и более.

Согласно обнародованному списку всего в нем 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 представителей бизнеса, которых Минфин США называет олигархами.

В министерстве уточнили, что фигурантов списка не затронут никакие ограничения и запреты — он не является санкционным. По словам бывшего координатора санкционной политики Госдепа Дэниела Фрида, у них повышаются шансы попасть под санкции США.