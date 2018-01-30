Житель Астаны в -36 забыл где припарковал авто и вызвал полицию

CA-NEWS (KZ) - Во время морозов житель Астаны забыл где припарковал автомобиль и позвонил в полицию, сообщает пресс-служба ДВД столицы.

Житель города Ян Легнавский отправил руководителю столичной полиции письмо со словами благодарности. Автолюбитель рассказал, как днем 22 января припарковал машину в районе дома по улице Сауран.

«Вернувшись к месту ориентировочной парковки машины примерно через два часа, я ее на предполагаемом месте не обнаружил», - пишет он.

Мужчине пришлось несколько раз обойти весь квартал, ситуацию осложняла погода — температура воздуха понизилась до 36 градусов мороза. Пытаясь найти машину самостоятельно, мужчина сильно замерз. Легнавский обратился за помощью к полицейским, позвонив на канал 102 Центра оперативного управления ДВД. Он отмечает, что надежд найти машину у него было мало.

«Но я глубоко ошибался. Позвонив по телефону 102, уже через несколько минут мне позвонили, чтобы я находился на месте и ждал патрульную машину. Не успел спрятать телефон в карман, как машина остановилась возле меня», - продолжил астанчанин.

Находившиеся в машине полицейские пригласили его в свою машину, взяли нужные координаты и передали их на центральный пункт видеонаблюдения. Затем они начали объезд района, где могла находиться машина.

«К моему удивлению и естественной человеческой радости, через пять минут с центрального пункта видеонаблюдения патрульным пришло сообщение о местонахождении машины, и через несколько минут я уже сидел в своей машине», - пишет Легнавский.

В своем письме житель города просил объявить благодарность сотрудникам Центра оперативного управления и экипажу патрульной машины, которые пришли ему на помощь.