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  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Павлодаре в мусорном контейнере нашли младенца

CA-NEWS (KZ) - В Павлодаре в мусорном контейнере местные жители обнаружили младенца, сообщают казахстанские СМИ.

Он был доставлен в больницу с обморожением I степени.

По словам врачей, за жизнь и здоровье младенца боролись всю ночь. Сейчас у малыша работают все органы, температура восстановлена, мальчика покормили.

«Скорая помощь доложила, что обнаружен ребенок. Ему 10-12 дней. Температура была 35,4 градуса, был завернут в одеяльце и оставлен в мусорном контейнере. Были проведены все необходимые реанимационные и лечебные мероприятия. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое», - рассказал на брифинге руководитель областного управления здравоохранения Ораз Мукашев.

Неизвестно, сколько ребенок провел времени на холоде. Родился он доношенным и без отклонений в развитии, отмечают медики.

С начала года в регионе родилось 576 мальчиков. Сейчас устанавливается личность ребенка.

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