ВОЗ: Многие опасные бактерии выработали устойчивость к антибиотикам

CA-NEWS (CA) - Устойчивость к антибиотикам наблюдается у полумиллиона человек в 22 странах – причем как в бедных, так и в богатых. Об этом в понедельник сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает Центр новостей ООН, соответствующие данные были получены Глобальной системой эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам.

Среди бактерий, выработавших резистентность к антибиотикам, - кишечная палочка, сальмонелла, а также золотистый стафилококк и другие возбудители пневмонии, менингита и еще ряда опасных заболеваний.

«Доклад подтверждает, что проблема устойчивости к антибиотикам очень серьезная, - сказал представитель ВОЗ Марк Спренгер. – Некоторые из самых распространенных – и самых опасных – инфекции стали устойчивыми к лекарствам. И что вызывает особенную обеспокоенность, патогены не знают национальных границ. Именно поэтому ВОЗ призывает все страны ввести надежную систему отслеживания резистентности, данные из которой будут поступать в глобальную систему».

На сегодняшний день лишь 52 страны используют Глобальную систему эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам. Система отслеживает резистентность возбудителей наиболее опасных заболеваний, за исключением туберкулеза. Дело в том, что наблюдение за устойчивостью туберкулеза ведется уже много лет.