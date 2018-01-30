Reuters узнал об освобождении всех задержанных за коррупцию принцев в Саудовской Аравии

CA-NEWS (CA) - Власти Саудовской Аравии освободили всех подозреваемых в коррупции, которых держали под арестом в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Об этом Reuters на условиях анонимности заявил высокопоставленный саудовский чиновник.

«В Ritz-Carlton задержанных больше не осталось», - сказал он. Источник агентства не уточнил, сколько их было и есть ли другие задержанные в каких-либо других местах в королевстве. Reuters допускает, что некоторых задержанных перевели в тюрьму за отказ признать коррупционные нарушения.

Высокопоставленных саудовцев, в том числе принцев, власти королевства задержали в рамках антикоррупционной кампании. Среди сотен задержанных был и один из богатейших людей на Ближнем Востоке, принц Аль-Валид бин Талал, чье состояние оценивается в $16,8 млрд. The Wall Street Journal утверждала, что за его свободу власти потребовали заплатить $6 млрд. Согласился ли бизнесмен на эти условия, не известно, однако 27 января он вышел на свободу.

Всего в рамках борьбы с коррупцией были задержаны порядка 350 человек — из поместили под стражу в Ritz Carlton. Некоторые из них вскоре покинули отель и были переведены в статус свидетелей по делу. Остальным пришлось стать узниками гостиницы, в которой они могли пользоваться услугами дорогого ресторана, фитнес-клуба, спа и боулинга.

Отель Ritz-Carlton возобновит работу в обычном режиме в середине февраля, цитирует Reuters сообщение на сайте гостиницы. Постояльцев он не принимал с начала ноября.

Всего саудовские власти рассчитывали получить с задержанных $100 млрд в качестве добровольного возмещения похищенных в результате коррупции государственных средств.