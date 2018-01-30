Монголия планирует запустить второй космический спутник к 2020 году

CA-NEWS (MNG) - Монголия планирует запустить второй космический спутник в к 2020 году, об этом сообщает Монцамэ со ссылкой на ректора Монгольского государственного университета Я.Тумурбаатара.

В библиотеке Монгольского государственного университета 30 января состоялось совещание на тему «Эффективное использование отправляемой микроспутниками информации в сфере науки, экононимики и общества».

На совещании были представлены 11 докладов о решении актуальных в Монголии проблем в сферах науки, общества и экономики на основе информации полученной от космического спутника.

В нем приняли участие Герой МНР и Совестского Союза, летчик-космонавт Ж.Гуррагчаа, президент Академии наук Д.Рэгдэл, советник премьер-министра Л.Алтангэрэл, многие другие почетные ученые Монгольского государственного университета, Академии наук, Астрономического парка, Управления по чрезвычайным ситуациям, Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и представители Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности и Министерства природы, окружающей среды и туризма.

Также были профессора университета Хоккайдо Юкихиро Такахаши, Казуяа Ёшида и японские ученые Мамору Ишикава, Ёшинори Икенака.

Напомним, в апреле 2017 года Монголия впервые в своей истории осуществила запуск спутника, получившего название «Mongol Sat-1».

Сообщается, что запуск спутника был осуществлен с участием китайского оператора спутниковой связи Asia Broadcast Satellite. Ожидается, что аппарат обеспечит работу телевещания, спутниковой связи и интернета и будет способствовать развитию коммуникаций в Монголии.