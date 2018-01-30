Казахстанская делегация ознакомилась с проектами JICA, реализуемыми в Кыргызстане

CA-NEWS (KZ) - Казахстанская делегация посетила Кыргызстан и изучила возможности взаимодействия в сфере официальной помощи развитию.

Как сообщает 30 января пресс-служба Министерства иностранных дел РК, в ходе визита представители ведомства провели консультации с представительствами Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и ПРООН в Бишкеке по вопросам оказания международной помощи в целях развития. Стороны обсудили возможные направления взаимодействия в Кыргызстане, в том числе реализацию совместных проектов.

Делегация ознакомилась с проектами JICA, реализуемыми в Кыргызстане, в частности, с одним из проектов в области сельского хозяйства «Одно село – один продукт» (ОСОП). Данный проект предусматривает производство сельскими жителями продуктов питания, меда, а также изделий ручной работы из войлока и целебных трав, которые экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, эксперты из Казахстана были информированы о реализованных проектах JICA в области сельского хозяйства, развития предпринимательства, информационных технологий и образования. Делегация посетила Японский центр в КР, Центр информационных технологий, «Центр ОСОП», объект проекта по логистике сельхоз продукции, открытые за счет средств японской программы ОПР.

Проведенные консультации предоставили возможность для получения практических навыков по реализации будущих казахстанских проектов ОПР, отмечают в МИД.