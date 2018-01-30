РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Казахстанская делегация ознакомилась с проектами JICA, реализуемыми в Кыргызстане

CA-NEWS (KZ) - Казахстанская делегация посетила Кыргызстан и изучила возможности взаимодействия в сфере официальной помощи развитию.

Как сообщает 30 января пресс-служба Министерства иностранных дел РК, в ходе визита представители ведомства провели консультации с представительствами Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и ПРООН в Бишкеке по вопросам оказания международной помощи в целях развития. Стороны обсудили возможные направления взаимодействия в Кыргызстане, в том числе реализацию совместных проектов.

Делегация ознакомилась с проектами JICA, реализуемыми в Кыргызстане, в частности, с одним из проектов в области сельского хозяйства «Одно село – один продукт» (ОСОП). Данный проект предусматривает производство сельскими жителями продуктов питания, меда, а также изделий ручной работы из войлока и целебных трав, которые экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, эксперты из Казахстана были информированы о реализованных проектах JICA в области сельского хозяйства, развития предпринимательства, информационных технологий и образования. Делегация посетила Японский центр в КР, Центр информационных технологий, «Центр ОСОП», объект проекта по логистике сельхоз продукции, открытые за счет средств японской программы ОПР.

Проведенные консультации предоставили возможность для получения практических навыков по реализации будущих казахстанских проектов ОПР, отмечают в МИД.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×