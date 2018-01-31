ВБ выделил $200 млн на повышение энергоэффективности промышленных предприятий Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Малые, средние и крупные промышленные предприятия Узбекистана смогут повысить энергоэффективность и производительность благодаря проекту "Повышение энергоэффективности промышленных предприятий. Этап 3". Проект был одобрен Советом директоров Всемирного банка, сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.

Проект финансируется за счет займа Международного банка реконструкции и развития (организация в составе Группы Всемирного банка) в размере 200 млн долл. США

Экономика Узбекистана является одной из наиболее энергоемких в мире. Энергоемкость ВВП страны на 35% больше чем в соседнем Казахстане, и в три раза больше чем в Германии. На промышленный сектор, который зачастую использует устаревшие технологии в производственном процессе, приходится около 40% всей потребляемой энергии в стране.

Правительство Узбекистана стремится к 2030 г. снизить энергоемкость экономики примерно на 50%. С этой целью инициируются государственные программы, нацеленные на модернизацию ключевых энергоемких секторов экономики.

В рамках финансирования Всемирного банка 31 крупное государственное промышленное предприятие Узбекистана в нефтегазовом, химическом и строительном секторе, получили кредиты на общую сумму $125 млн для внедрения современных энергосберегающих технологий в производственный процесс. В результате, по состоянию на конец 2017 г., данные инвестиции способствовали экономии в эквиваленте 358 Гигаватт-часов энергии и сокращению выбросов в атмосферу до 583 тыс. тонн углекислого газа в год.

Ожидается, что инвестиции в рамках нынешнего этапа проекта помогут дополнительно сэкономить 386 Гигаватт-часов энергии и сократить выбросы в атмосферу до 799 тыс. тонн углекислого газа в год.

Всемирный банк в настоящее время поддерживает реализацию 16 проектов в Узбекистане на общую сумму более 2 млрд долларов. Они направленны на реформирование отраслей сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, городского развития, водоснабжения и санитарии.