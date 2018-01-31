В ОДКБ согласовали план миротворческой деятельности с ООН

CA-NEWS (CA) - Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) согласовал «дорожную карту» совместной миротворческой деятельности с ООН, сообщается во вторник на сайте комитета.

Во вторник состоялось заседание Постоянного совета ОДКБ, в котором принял участие заместитель генерального секретаря организации Валерий Семериков, руководители подразделений и представители Объединенного штаба ОДКБ.

В ходе заседания был рассмотрен и согласован доработанный с учетом предложений и замечаний государств - членов ОДКБ проект «дорожной карты» - «Формирование условий для использования миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности в интересах международной миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций (на период 2018 по 2021 год).

Совет коллективной безопасности ОДКБ 14 октября 2016 года принял стратегию, определяющую приоритеты деятельности организации до 2025 год. Как уточняется на сайте ОДКБ, миротворческая деятельность является одним из основных направлений принятой в 2016 году стратегии.