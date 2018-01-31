Астана направит миллиарды на госпрограмму «по борьбе с экстремизмом»

CA-NEWS (KZ) - Власти Казахстана намерены потратить более 286 миллиардов тенге (свыше 888 миллионов долларов) в течение пяти лет на реализацию государственной программы «по противодействию религиозному экстремизму и терроризму», следует из проекта госпрограммы, опубликованного на сайте «Открытые нормативные правовые акты (НПА)».

Обсуждение программы, как сообщается, доступно на сайте до 6 февраля. В настоящее время обсуждений в теме проекта об утверждении государственной программы нет.

На реализацию этой программы, рассчитанной на 2018–2022 годы, согласно проекту, власти планируют направить средства республиканского и местных бюджетов, а также «другие средства, не запрещенные законодательством».

Ответственным за разработку и осуществление этой государственной программы органом значится комитет национальной безопасности Казахстана. Также за реализацию этой госпрограммы отвечают министерства, включая министерство информации и коммуникаций, а также агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Описание проекта опубликовано на фоне недавнего отказа суда в Астане общественному фонду «Правовой медиа-центр» в удовлетворении иска к министерству информации и коммуникаций с требованиями раскрыть сведения о том, сколько средств из бюджета было выделено в прошлом году казахстанским СМИ в рамках государственного заказа, а также планов властей внедрить до конца года автоматизированную систему мониторинга в Сети, позволяющую обрабатывать гораздо больший объем данных.