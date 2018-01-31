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  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп выступил в Конгрессе США с речью о положении в стране (видео)

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп выступил с обращением о положении дел в стране, в котором, подчеркнул экономические успехи США и призвал выработать двухпартийное решение по иммиграции.

Трамп выступил на совместном заседании Конгресса через год после вступления в должность и спустя приблизительно неделю после того, как федеральное правительство на время частично прекратило работу из-за разногласий между партиями вокруг бюджета и судеб миллионов иммигрантов, нелегально привезенных в США в детском возрасте.

Президент США в своем выступлении назвал Китай и Россию "соперниками, которые противостоят нашим интересам, нашей экономии, нашим ценностям". Он также попросил Конгресс "исправить фундаментальные недостатки ядерного соглашения с Ираном" и заявил, что США продолжат кампания "максимального давления" против вооружения Северной Кореи.

По многим вопросам Трамп вновь подтвердил позиции своей администрации, в том числе продолжения войны против "Исламского Государства" и "Ал-Каеды", проивотояние терроризму, сокращения помощи странам, которые не поддерживают политику США. Он также отметил, что в дальнейшем Вашингтон не будет объявлять сроки вывода своих войск, в том числе и из Афганистана.

Речь Трампа продолжилась 1 час и 23 минтуты и многократно прерывался аплодисментами.

Смотрите прямую трансляцию с синхронным переводом на русский.

По традиции, по окончании президентского обращения несколько демократов выступят с краткими ответными речами.

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