Шавкат Мирзиёев открыл в Самарканде мемориальный комплекс Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 30 января отметили 80-летие со дня рождения первого президента Республики Ислама Каримова.

В родном городе великого государственного и общественного деятеля - Самарканде 30 января состоялась церемония открытия мемориального комплекса, возведенного в честь Ислама Каримова, сообщило ИА "Жахон".

На церемонии выступил президент Шавкат Мирзиёев. По инициативе Мирзиёева в Самарканде был построен мавзолей первого президента.

На мраморной плите, установленной у входа в комплекс, на узбекском и английском языках выбито: “Это священное место является вечным пристанищем Первого Президента Республики Узбекистан, великого государственного и политического деятеля, дорогого и любимого сына узбекского народа Ислама Абдуганиевича Каримова”.

Работа по возведению мемориального комплекса осуществлена совместно с ЮНЕСКО.

К возведению комплекса были привлечены лучшие строители и народные мастера из различных регионов страны. Из-за рубежа были завезены необходимые драгоценные и поделочные камни, колонны айвана и лестничные решетки.

Внутри мавзолея установлено надгробие из белого оникса. Стены украшены драгоценными камнями и позолотой. Нижняя часть мавзолея отделана зеленым ониксом. Купол возведен в гармонии с комплексом Хазрати Хизр.

Президент Шавкат Мирзиёев, посетив мавзолей Ислама Каримова, отдал дань памяти первого президента. Глава государства возложил цветы к подножию памятника Каримову, установленного недалеко от площади Регистан.