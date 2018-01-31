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  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев открыл в Самарканде мемориальный комплекс Ислама Каримова
Предыстория: Дочери и внуки Ислама Каримова не приняли участие на праздновании его юбилея

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 30 января отметили 80-летие со дня рождения первого президента Республики Ислама Каримова.

В родном городе великого государственного и общественного деятеля - Самарканде 30 января состоялась церемония открытия мемориального комплекса, возведенного в честь Ислама Каримова, сообщило ИА "Жахон".

На церемонии выступил президент Шавкат Мирзиёев. По инициативе Мирзиёева в Самарканде был построен мавзолей первого президента.

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На мраморной плите, установленной у входа в комплекс, на узбекском и английском языках выбито: “Это священное место является вечным пристанищем Первого Президента Республики Узбекистан, великого государственного и политического деятеля, дорогого и любимого сына узбекского народа Ислама Абдуганиевича Каримова”.

Работа по возведению мемориального комплекса осуществлена совместно с ЮНЕСКО.

К возведению комплекса были привлечены лучшие строители и народные мастера из различных регионов страны. Из-за рубежа были завезены необходимые драгоценные и поделочные камни, колонны айвана и лестничные решетки.

Внутри мавзолея установлено надгробие из белого оникса. Стены украшены драгоценными камнями и позолотой. Нижняя часть мавзолея отделана зеленым ониксом. Купол возведен в гармонии с комплексом Хазрати Хизр.

Президент Шавкат Мирзиёев, посетив мавзолей Ислама Каримова, отдал дань памяти первого президента. Глава государства возложил цветы к подножию памятника Каримову, установленного недалеко от площади Регистан.

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Комментарии (3)
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moment
13:04, 31 января 2018
dejavu77
Каримов для своего народа сделал немалую работу, а для государства огромную работу. Если народ ссылаясь на ошибок и недостатков человека не будет уважать предыдущего правителя, следующий будет только хуже. Идеального правителя нету. У нас есть чему поучиться у них. Это уважению старших!
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dejavu77
12:26, 31 января 2018
Для полного счастья надо было бальзамировать этого тирана который загубил немало жизней и награбил миллиарды и лежал бы себе как Ленин в Мавзолее.А зачем на латинице ещё написали,они что думают иностранцам будет интересно?!
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pravda.kg
12:01, 31 января 2018
Нашему в Москве Минске постройте )))
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