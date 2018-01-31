В Ашхабаде состоялось заседание Международного фонда спасения Арала

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде состоялось заседание Правления Международного фонда спасения Арала (МФСА), организаторами которого выступили Исполнительный Комитет МФСА и МИД Туркменистана в сотрудничестве с Региональной Программой GIZ «Трансграничное управление водными ресурсами» (GIZ ТУВР ЦА) и Региональным экологическим центром в Центральной Азии (РЭЦЦА), сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Наряду с членами Правления и Исполкома МФСА во встрече приняли участие полномочные представители из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

На заседании, на которое также были приглашены представители ряда отраслевых министерств и ведомств нашей страны, рассмотрены План работы Исполкома МФСА на период председательствования Туркменистана, вопросы подготовки Саммита глав государств Центральной Азии, разработка Программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4), а также повестка дня очередного заседания Правления Фонда.

Как подчеркнули выступающие, рациональное и эффективное использование водных ресурсов, обеспечение населения чистой питьевой водой и охрана окружающей среды являются особо значимыми задачами современности.

В ходе заседания участники обсудили широкий спектр вопросов по активизации партнёрства стран Центральной Азии в области устойчивого развития и рационального использования водных ресурсов региона на основе наработанного успешного опыта, тесного взаимодействия с крупнейшими международными организациями.

Первым пунктом повестки дня стало рассмотрение Плана работы Исполнительного Комитета МФСА на период председательства Туркменистана, который предусматривает развитие и укрепление сотрудничества стран бассейна Аральского моря для улучшения социально-экономической, экологической и водохозяйственной ситуации в Приаралье.

Во время обсуждения были оглашены принципы согласования сроков и регламентов работы Исполкома по подготовке материалов и проведению заседаний Совета глав государств-учредителей и Правления Фонда.

Состоялся обмен мнениями по разработке и реализации проектов в соответствии с Программой действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря.

В ходе встречи было согласовано решение о создании национальных и региональных экспертных групп, для проведения консультаций с международными организациями и партнерами в целях содействия разработки Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии.

Существенное внимание было уделено регламентированию работы Исполкома Международного Фонда спасения Арала с Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссией (МКВК) и Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию (МКУР), подчеркнута необходимость участия Исполкома МФСА в заседаниях и мероприятиях, организуемых данными структурами.

Также были утверждены планы по расширению взаимодействия МФСА с международными и региональными организациями, финансовыми институтами, странами-донорами, экологическими фондами.

В целях активизации и наращивания сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, в План работ МФСА при председательстве Туркменистана была включена разработка проекта специальной программы ООН для бассейна Аральского моря по согласованию с государствами-учредителями МФСА. Данная Программа должна, как считают участники форума, стать отдельным направлением деятельности ООН и консолидировать усилия государств-учредителей МФСА, а также других партнёров Фонда.

В ходе обсуждений намечены меры по улучшению информационно-аналитического обеспечения деятельности Международного фонда спасения Арала. Была выражена готовность к проведению тематических конференций, симпозиумов, семинаров, скоординирована деятельность филиалов Исполкома данной организации, его специальных агентств и фондов содействия по оздоровлению социально-экологической обстановки в бассейне Аральского моря.

Рассмотрев и обсудив вышеуказанные вопросы повестки дня, члены Правления в соответствии с договоренностями на нынешнем заседании подписали Решения о Плане работы Исполкома Международного фонда спасения Арала на период председательства Туркменистана, подготовке заседания Совета глав государств Центральной Азии, разработке Программы действий по ПБАМ-4 и о повестке дня очередного заседания Правления МФСА.