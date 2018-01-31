Первый агрегат Рогунской ГЭС будет сдан в срок, несмотря на проблемы, – Минэнерго РТ

CA-NEWS (TJ) - Работы по реализации проекта строительства Рогунской ГЭС выполняются, и первый агрегат гидростанции планируется сдать в эксплуатацию в текущем году. Об этом сообщил журналистам министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода.

По его словам, все подрядные организации обязались запустить первый агрегат гидроэлектростанции в намеченные сроки, то есть в этом году.

«Существуют некоторые проблемы, но мы уверены, что поручение руководства страны относительно своевременной реализации проекта будет выполнено», – подчеркнул министр.

При этом глава Минэнерго не стал уточнять, какие именно проблемы существуют в реализации данного масштабного проекта.

Возведением Рогунской ГЭС с октября 2016 года занимается итальянская компания Salini Impregilo.

Компания начала работы по строительству каменно-набросной плотины, высота которой составит 335 метров. На возведение этого сооружения будет направлено $1,95 млрд, сообщает Авеста.

В целом, на достройку Рогунской ГЭС, по предварительным данным, нужно около $4 млрд. По проекту на станции планируется установить шесть агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 МВт.

Плотина станции, высотой 335 метров, станет самой высокой каменно-земляной плотиной в мире. Данный гидроузел будет ежегодно вырабатывать 17 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Для финансирования проекта в прошлом году правительство Таджикистана разместило на международных рынках государственные облигации на сумму $500 млн.

В конце сентября 2017 года Нацбанк Таджикистана сообщил, что таджикские облигации проданы инвесторам из США, Великобритании и стран Евросоюза и Азии.