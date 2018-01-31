В Казахстане приостановлено вещание телеканалов и радио

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане до 17.00 приостановлено вещание телеканалов и радио, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили представители национального оператора АО "Казтелерадио", вещание было приостановлено с целью профилактики ночью, около трех часов.

В данный момент радиостанции недоступны, на телеканалах вместо программ демонстрируется настроечный телевизионный сигнал.



