В Казахстане приостановлено вещание телеканалов и радио
CA-NEWS (KZ) - В Казахстане до 17.00 приостановлено вещание телеканалов и радио, передает Tengrinews.kz.
Как сообщили представители национального оператора АО "Казтелерадио", вещание было приостановлено с целью профилактики ночью, около трех часов.
В данный момент радиостанции недоступны, на телеканалах вместо программ демонстрируется настроечный телевизионный сигнал.
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