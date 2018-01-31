В Туркменистане набирает популярность организация торжественной выписки новорожденных (видео)

CA-NEWS (TM) - В последнее время в Туркменистане стала очень популярной организация торжественной выписки новорожденных. На этом видео идет оформление колоны машин, которые поедут в роддом за новорожденным ребенком, в данном случае за девочкой.

Видео было отправлено через «Телеграм» одним из подписчиков туркменской службы радио «Азатлык».