В Туркменистане набирает популярность организация торжественной выписки новорожденных (видео)
- Туркменистан, общество
- 10:42, 31 января 2018
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CA-NEWS (TM) - В последнее время в Туркменистане стала очень популярной организация торжественной выписки новорожденных. На этом видео идет оформление колоны машин, которые поедут в роддом за новорожденным ребенком, в данном случае за девочкой.
Видео было отправлено через «Телеграм» одним из подписчиков туркменской службы радио «Азатлык».
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