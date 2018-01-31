В Астане ревнивица кастрировала мужчину

CA-NEWS (KZ) - В Астане 36-летняя женщина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, передает Zakon.kz.

Постановление следственного судьи районного суда №2 Есильского района Астаны распространяют в Интернете и через мессенджеры. Согласно данным предварительного расследования, 21 января текущего года гражданка Н. нашла в телефоне своего парня переписку с его сестрой, в которой тот рассказывает о другой девушке, хвалит ее. Также в телефоне друга Н. увидела фотографии других женщин.

Тогда подозреваемая, предложив другу вступить в интимную связь, привязала его руки и ноги шарфами к кровати. Сначала она дала ему две неустановленные следствием таблетки, чтобы усыпить. Около двух часов ночи подозреваемая стала высказывать связанному мужчине претензии по поводу другой девушки, и избивать алюминиевой палкой.

На этом подозреваемая не остановилась. Согласно данным следствия, обколов Лидокаином область паха жертвы, гражданка Н. скальпелем сделала надрезы и кастрировала мужчину. В процессе у него открылось сильное кровотечение и подозреваемая на своем авто отвезла пострадавшего в больницу. Там женщину и задержали сотрудники полиции.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.106 ч.1 УК РК - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.