Пользователи Сети сравнили Лолу Каримову и Меланью Трамп (фото)

CA-NEWS (UZ) - Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова - Лола была уличена в копировании стиля Меланьи Трамп. Это заметили пользователи Сети, передает Dni.ru.

39-летняя Лола Каримова-Тилляева, видимо, нашла идеал для подражания в лице жены президента США Дональда Трампа. Несмотря на то что Меланья на восемь лет старше Лолы Исламовны, бывшая фотомодель до сих пор прекрасно выглядит, отмечает издание.

Цвет волос, прическа, губы, даже участие в фотосессиях – Лола Каримова пытается быть похожей на своего кумира. К сожалению, подписчики девушки в социальных сетях не могут оценить стремления Лолы, пишет издание.

"Дичь какой-то (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Никакой красоты не видно!!!" – пишут комментаторы.

На сайте Лолы Каримовой-Тилляевой можно найти ее старые фотографии. На них дочь президента еще со своим цветом волос и другим макияжем, не делающим ее неудачной копией Меланьи Трамп. Однако со временем становится заметно, как Каримова-Тилляева начинает все сильнее подражать первой леди США.