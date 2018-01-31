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  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пользователи Сети сравнили Лолу Каримову и Меланью Трамп (фото)

CA-NEWS (UZ) - Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова - Лола была уличена в копировании стиля Меланьи Трамп. Это заметили пользователи Сети, передает Dni.ru.

39-летняя Лола Каримова-Тилляева, видимо, нашла идеал для подражания в лице жены президента США Дональда Трампа. Несмотря на то что Меланья на восемь лет старше Лолы Исламовны, бывшая фотомодель до сих пор прекрасно выглядит, отмечает издание.

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Цвет волос, прическа, губы, даже участие в фотосессиях – Лола Каримова пытается быть похожей на своего кумира. К сожалению, подписчики девушки в социальных сетях не могут оценить стремления Лолы, пишет издание.

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"Дичь какой-то (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Никакой красоты не видно!!!" – пишут комментаторы.

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На сайте Лолы Каримовой-Тилляевой можно найти ее старые фотографии. На них дочь президента еще со своим цветом волос и другим макияжем, не делающим ее неудачной копией Меланьи Трамп. Однако со временем становится заметно, как Каримова-Тилляева начинает все сильнее подражать первой леди США.

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