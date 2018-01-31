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  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия попросила Китай поддержать строительство железной дороги Нарийнсухайт-Шивээхурэн

CA-NEWS (MNG) - Министр дорожно-транспортного развития Монголии Ж.Бат-Эрдэнэ находится в эти дни с официальным визитом в Китае по приглашению своего коллеги Ли Сяопэна, сообщает Монцамэ.

На встрече со своим китайским коллегой Ли Сяопэном Бат-Эрдэнэ отметил о несоответствии соглашения нынешним условиям, подписанного между отраслевыми министерствами двух стран в 2011 году в автотранспортном секторе, подчеркнув при этом о необходимости создания совместной рабочей группы по обновлению соглашения в срочном порядке.

Монгольский министр предложил увеличить количество пунктов техобслуживания на автодороге Тавантолгой-Гашуунсухайт и начать строительство железнодорожной линии Зуунбаян-Ханги-Мандал. Он также высказал намерение расширить число авиамаршрутов компании «Хунну Эйр» в целях запуска нового авиарейса Улаанбаатар-Улаан-Ууд-Манчжурия-Улан-Ууд-Улаанбаатар.

В завершении встречи были подписаны Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Управлением по морским вопросам Монголии и Управлением по делам океанов КНР, и протокол о проведении переговоров между Управлением по осуществлению автотранспортной политики и Департаментом оказания транспортных услуг Министерства транспорта КНР.

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