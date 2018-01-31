Монгольская футбольная федерация решила укреплять сотрудничество с Китайской футбольной ассоциацией

CA-NEWS (MNG) - Двухлетнее сотрудничество между Монгольской футбольной федерацией и Китайской футбольной ассоциацией было очень эффективным. Об этом заявил сегодня президент Монгольской футбольной федерации А.Ганбаатар во время встречи с руководством Китайской футбольной ассоциации в Пекине, сообщает Синьхуа.

Монгольская сторона попросила дать возможность национальным командам всех возрастных групп пройти подготовку в Китае и принять участие в товарищеских матчах. Китайская сторона согласилась развивать дальнейшее сотрудничество.

За прошедший период Монгольская футбольная федерация и Китайская футбольная ассоциация реализовали ряд совместных проектов, в том числе и проводили тренинги национальных сборных команд Монголии в Пекине, в пров. Хайнань и в китайском автономном райне Внутренняя Монголия, а также открыли класс футбольного тренера в спортивной школе Монгольского государственного университета образования.