Казахстан вошел в группу стран, занимающих лидирующее положение в мире по уровню авиационной безопасности, - итоги аудита ИКАО

CA-NEWS (KZ) - Казахстан успешно прошёл Аудит по авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и подтвердил высокий уровень соответствия международным стандартам, сообщает Комитет гражданской авиации МИР РК на своей странице в Facebook.

Как сообщается, уровень соответствия Комитета гражданской авиации МИР РК требованиям ИКАО официально составил 83%, что на 21% лучше показателя аудита 2009 года, который составлял 62%.

Улучшенный показатель Казахстана превышает на 11% среднемировой уровень в 72%.

"Аудит ИКАО - один из важнейших объективных инструментов оценки системы безопасности гражданской авиации государства. В случае выявления существенных замечаний и низкой оценки по результатам аудита ИКАО возможны серьезные негативные последствия в виде ограничения на полеты другими странами. Аудит по авиационной безопасности представляет собой комплексную проверку системы безопасности аэропортов - экспертная оценка проводилась по 480 ключевым вопросам в ноябре 2017 года, для сравнения, предыдущий аудит 2009 года состоял из 299 вопросов, что наглядно демонстрирует ужесточение требований ИКАО", - отмечается в сообщении.

По итогам Аудита 2017 года Казахстан вошёл в группу стран, занимающих лидирующее положение в мире по уровню авиационной безопасности, заключили в Комитете.