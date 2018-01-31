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  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия намерена продолжить сотрудничество с Россией в области сельхозмашиностроения

CA-NEWS (MNG) - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации посетила делегация Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Республики Монголия, сообщает пресс-служба российского ведомства

В ходе встречи представители Монгольской делегации отметили успешную реализацию проекта поставок техники в 2017 году, а также заявили о намерении продолжить сотрудничество.

Стоит отметить, что в 2017 году Внешэкономбанк профинансировал один из приоритетных экспортных проектов в сельскохозяйственном машиностроении — поставку российских сельхозмашин в Республику Монголия. Продукция поставлялась по кредитным линиям, которые были открыты Банку Развития Монголии. В рамках реализации проекта ведущие производители сельскохозяйственной техники осуществили поставки техники аграриям Монголии.

В текущем году Монгольская сторона намерена продолжить положительную практику сотрудничества с Российской Федерацией и планирует приобрести у российской стороны высокотехнологическую и современную технику для уборки урожая, а также технику для почвообработки.

Развитие взаимодействия с монгольскими партнерами способствует вектору развития экспортной деятельности, заложенному в Стратегии развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года, разработанную Минпромторгом России, в части увеличения присутствия российских производителей сельскохозяйственного машиностроения на зарубежных рынках, а также увеличения доли экспорта.

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