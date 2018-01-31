Мы приветствуем нормализацию отношений с Кыргызстаном: Депутаты Казахстана одобрили поправки в договор о присоединении КР к ЕАЭС

CA-NEWS (KZ) - Депутаты Мажилиса парламента Казахстана 31 января одобрили ратификацию протокола о применении отдельных положений договора о присоединении Кыргызстана к договору о ЕАЭС.

Как сказал на заседании министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, согласно протоколу, нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена ЕАЭС устанавливаются в следующих размерах:

- Армения - 1,220%;

- Беларусь - 4,56%;

- Казахстан - 7,055%;

- Кыргызстан - 1,9%;

- Россия - 85,265%.

Депутат Петр Шарапаев отметил, что протокол предусматривает уменьшение норматива по распределению размера ввозных таможенных пошлин у Казахстана и России на 0,055%. «Какое сегодня сальдо по распределению ввозных пошлин у Казахстана?», - спросил он.

Министр ответил, что распределение таможенных пошлин начато с сентября 2010 года. По состоянию на 1 января 2018 года сальдо для Казахстана положительное и составляет 51 млрд тенге.

В свою очередь депутат Мурат Темиржанов сообщил, что одной из причин изменения нормативов ввозных пошлин стали обязательства Казахстана по уменьшению ввозных пошлин на 4086 позиции в рамках вхождения во Всемирную торговую организацию.

«Можете ли вы сказать, по какому принципу проходило изъятие товарных позиций и как данные обязательства скажутся на отечественный бизнес?», - поинтересовался он.

«Эти изъятия связаны с тем, что по некоторым товарам, особенно инвестиционной группы, такие как автомобили, оборудование, самолеты, нам необходимо было иметь более низкие ставки, по этим товарам у нас нет производства. Пониженные ставки по этим товарам позволяют нам иметь более высокую конкурентоспособность по сравнению с тем, если бы мы использовали единые ставки», - ответил Т.Сулейменов.

Депутат Азат Перуашев сказал, что он поддерживает ратификацию. «Считаем, что она показывает плюсы для нашей экономики. Кроме того, хотел бы отметить, что мы приветствуем и нормализацию отношений с соседним Кыргызстаном, поскольку возникшая та ситуация влияла и на взаимоотношения внутри союза. Хотелось бы напомнить госорганам, что осенью прошлого года, когда начался очень внимательный контроль импортируемых товаров, была выявлена масса несоответствий требованиям безопасности и качества, причем это касается не только товаров из одной страны, но и из России и Китая», - добавил он.

В результате обсуждения ратификацию протокола одобрили 103 депутата Мажилиса.