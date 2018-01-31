Туркменский циркач разбился насмерть во время представления

CA-NEWS (TM) - Из Ашхабада поступило сообщение о трагической смерти туркменского воздушного гимнаста труппы национальных цирковых игр «Гундогар йылдызлары» (Звезды Востока) Государственного цирка Туркменистана Парахата Оразлыева, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

По словам очевидцев, трагедия произошла на арене во время очередного представления на глазах у многочисленных зрителей. Во время выполнения опасного трюка на матерчатых полотнах, который не предусматривал дополнительную страховку, под куполом цирка произошел разрыв петли. С большой высоты Парахат сорвался вниз и разбился насмерть.

Парахат Оразлыев родился 3 августа 1988 года. В этом году ему исполнилось бы 30 лет. Оразлыев – мастер спорта по спортивной гимнастике. С детства он совмещал занятия спортом с танцами и на протяжении 10 лет выступал в ансамбле народной артистки Туркменистана Джемал Сапаровой. Парахат — выпускник отделения эстрадно-цирковых игр Туркменского государственного института культуры.

В 2016 году Оразлыев в числе других представлял Туркменистан на вторых Всемирных играх кочевников в Чолпон-Ате (Кыргызстан). В октябре 2017 года артист в составе группы цирковых исполнителей из Туркменистана участвовал на Международном фестивале циркового искусства «Эхо Азии» в Астане (Казахстан), где получил «золото» за исполнение циркового номера «Ремни». В преддверии праздника независимости Туркменистана Парахат Оразлыев от имени президента был удостоен золотой цепочки и денежной премии.

У Парахата остались жена и трехлетний сын.