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  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минэнерго Таджикистана опровергло слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по низким ценам

CA-NEWS (TJ) - Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода опроверг слухи об экспорте таджикской электроэнергии в Афганистан по цене ниже, чем электроэнергия продается внутри страны.

«Таджикистан в прошлом году экспортировал в Афганистан 1 млрд. 304 млн. кВт/ч электроэнергии на сумму $53 млн., по 4 цента за один киловатт. Средний тариф внутри Таджикистана составляет примерно два цента за один киловатт», – заявил накануне на пресс-конференции глава Минэнерго.

Усмонзода также сообщил, что экспорт электроэнергии из Таджикистана в Афганистан, в основном осуществляется с начала апреля до конца сентября. Объем экспорта составляет 300 МВт. Таджикистан может увеличить экспорт электроэнергии в соседнюю страну в летний сезон, однако афганская сторона не потребляет больше этого показателя, сообщает Авеста.

«Таджикская электроэнергия, в основном потребляется провинцией Пули Хумри и Кабулом. Зимой, с одобрения правительства республики, экспорт осуществляется в объеме 50 МВт в провинцию Кундуз, хотя афганская сторона просила увеличить этот показатель в указанный период», – отметил глава Минэнерго.

Таджикистан в 2016 году экспортировал электроэнергию в объеме свыше 1,3 млрд. кВт/ч. Электроэнергия, в основном экспортировалась в Афганистан. На ту сторону Пянджа экспортировано 92,8% от общего объема экспорта.

Усмонзода также сообщил, что всего, в 2017 году в Таджикистане было произведено 18 млрд., 114,3 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 889,8 млн. кВт/ч больше показателя 2016 года.

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