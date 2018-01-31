Дочери и внуки Ислама Каримова не приняли участие на праздновании его юбилея

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане широко отметили 80-летия со дня рождения первого президента Ислама Каримова. Однако внуки и дочери первого президента не присутствовали на мероприятиях в честь его дня рождения, передает centralasian.org.

В Самарканде 30 января открылся мемориальный комплекс Ислама Каримова, а в городе Карши состоялась церемония открытия памятника первому президенту.

По сообщениям местных СМИ, мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею Ислама Каримова, прошли по всей республике.

В юбилейных мероприятиях приняла участие супруга ныне покойного первого президента Татьяна Каримова. Однако внуки и дочери Ислама Каримова не присутствовали на мероприятиях в честь его 80-летия.

Проживающая в США младшая дочь Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева написала на своей странице в Facebook’е, что не смогла прилететь в Узбекистан «по сложившимся причинам».

«По сложившимся причинам сегодня мы не в Самарканде, но мы знаем, что вы ждете, на своем новом красивом месте, в своем родном любимом городе, свой народ – своих детей, всех кто искреннее любил и продолжает любить вас», – написала в соцсети Лола Каримова-Тилляева.

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова отбывает тюремное наказание. Кроме того, в прошлом году в отношении нее были выдвинуты новые уголовные обвинения и предстоит еще один суд.

25-летний старший внук ныне покойного первого президента Узбекистана Ислам Каримов-младший накануне 80-летнего юбилея деда попросил политическое убежище в Великобритании.