Монголка заняла второе место на Всероссийской олимпиаде по русскому языку

CA-NEWS (MNG) - Монгольская студентка М.Наранжаргал приняла участие в VI Всероссийской олимпиаде по русскому языку среди иностранных студентов вузов России, сообщает Монцамэ.

Олимпиада была организована Ассоциацией иностранных студентов России на базе РЭУ им. Г.В.Плеханова. В ней приняли участие более 600 иностранных студентов из разных регионов России.

М.Наранжаргал заняла второе место среди иностранных студентов 3-4 курсов факультетов инженерно-технического и естественно-научного профилей.

Она учится в Российском национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС».