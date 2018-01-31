Монголка заняла второе место на Всероссийской олимпиаде по русскому языку
CA-NEWS (MNG) - Монгольская студентка М.Наранжаргал приняла участие в VI Всероссийской олимпиаде по русскому языку среди иностранных студентов вузов России, сообщает Монцамэ.
Олимпиада была организована Ассоциацией иностранных студентов России на базе РЭУ им. Г.В.Плеханова. В ней приняли участие более 600 иностранных студентов из разных регионов России.
М.Наранжаргал заняла второе место среди иностранных студентов 3-4 курсов факультетов инженерно-технического и естественно-научного профилей.
Она учится в Российском национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС».
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь