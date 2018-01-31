Японская компания «Nishizawa» построит в Душанбе новую электроподстанцию

- Таджикистан, экономика
- 12:25, 31 января 2018
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CA-NEWS (TJ) - ОАХК «Барки Точик» и японская компания «Nishizawa» 26 января в Душанбе подписали контракт на сумму около 17,5 млн. долларов США, передает "Азия Плюс".
Согласно условиям контракта, компания «Nishizawa» обязуется в течение двух последующих лет построить в районе Исмоили Сомони города Душанбе новую электрическую подстанцию «Радиостанция» (“Амфитеатр”).
Кроме этого, компания реабилитирует и увеличит мощность электрической подстанции «Промышленная», расположенной в районе Сино (рынок “Фаровон”).
Основное электроэнергетическое оборудование (трансформаторы, распределительные устройства и т.д.) для этих подстанций будет произведено всемирно известной японской компанией «TOSHIBA».
Также, будет сокращено количество перебоев в подаче электроэнергии, которые появлялись из-за перегрузок функционирующих трансформаторов в районах Сино и Исмоили Сомони, говорится в сообщении.