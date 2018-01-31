Депутаты РК требуют наказать всех виновных в гибели 52 граждан РУЗ, а не только «стрелочников»

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса требуют от Министерства внутренних дел и органов прокуратуры привлечь к ответственности всех, кто виноват в гибели 52 граждан Узбекистана при пожаре в автобусе на трассе Самара–Шымкент.

На заседании 31 января депутат Тургун Сыздыков, адресовав госорганам запрос, отметил, что данная трагедия раскрыла существование «серых» схем выдачи документов для водителей международных перевозок в среде миграционной службы и транспортных инспекций.

По словам депутата, происшествие связано не только с действиями мошенников в лице хозяев транспортных средств и водителей, но и с издержками в работе госструктур, ответственных за соблюдение законности, формализмом, преступной халатностью.

«Серьезные вопросы должны быть заданы миграционной службе, за то, что теневые структуры не безуспешно пытаются превратить нашу страну в «транзитный коридор» для переброски в другие государства «контрабандными тропами» нелегальных рабочих, не строят свою работу с учетом спроса этих схем, особенно в приграничных регионах. Вероятность существования «серых» схем выдачи разрешительных документов в обход законодательства, без глубокого, детального анализа опыта, знаний, психического состояния и в целом здоровья водителей, поверхностная проверка технического состояния транспортных средств, на наш взгляд очень высока. Большой круг проблем, представляется, связан с деятельностью полицейских чинов, транспортных инспекций. Надо полагать, что так называемые, «левые» документы оформляются, не без их участия или покровительства», - заявил парламентарий.

Он добавил, что депутаты считают необходимым провести анализ работы пограничных и таможенных служб. «Логика выводит на серьезные кадровые проблемы в «хлебных» организациях, где эта работа должна осуществляться. Она требует серьезного анализа и корректировки, устранения подбора работников по принципам, ничего не имеющим с компетентностью и высокими моральными качествами. Мы рассматриваем, как главную причину трагедий на дорогах человеческий фактор, который требует немедленного рассмотрения и принятия мер. Поэтому, крайне важно, не ограничившись наказанием «стрелочников», выявить всю цепочку виновных, определить степень их ответственности в соответствии с нашими законами», - сказал депутат.

18 января в Актюбинской области сгорел автобус, в котором находились 52 человека. 3 водителя и 2 пассажира спаслись. В настоящее время следственные органы проводят следствие. Водители арестованы на 2 месяца.