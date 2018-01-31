РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Жители Чарджоуского этрапа жалуются на отсутствие отопления и газа

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане стоят январские морозы. На севере страны ночные температуры опускаются до отметки -20 градусов, днем до -10. Не намного теплее и в Лебапском велаяте, там столбик термометра минувшей ночью показывал -16. И как это обычно бывает, в жилищах тоже заметно похолодало, котельные не справляются с нагрузкой, отопительные системы едва «теплятся».

В Чарджоуском этрапе, по сообщениям источников издания «Альтернативные новости Туркменистана», уже три дня в домах практически нет газа, вернее, он есть, но давление настолько низкое, что чайник закипает спустя лишь два часа.

«Обед готовим во дворе на костре, как раньше наши деды готовили, — написал один из подписчиков. – Батареи не работают, дети замерзают».

По словам источников, жители звонят в горгаз, но там отвечают «Мары не дает». В хякимлике тоже ответ один: «Ждите, будет!».

«А сколько ждать, — недоумевают люди, ведь каждый год одно и то же: пока тепло – и батареи топят, и газа достаточно, а как наступают холода, морозы – нет ни тепла, ни газа. Похоже, что весь он, без остатка, уходит в Китай».

«Детей жалко, в семьях их по трое-четверо, а кое у кого и того больше, но чиновников это мало волнует», — пишет житель этрапа, который готовит обеды на очаге.

В Центральной Азии установилась аномально холодная погода. В Кыргызстане и Казахстане температура воздуха опускается до –40 градусов.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×