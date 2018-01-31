Жители Чарджоуского этрапа жалуются на отсутствие отопления и газа

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане стоят январские морозы. На севере страны ночные температуры опускаются до отметки -20 градусов, днем до -10. Не намного теплее и в Лебапском велаяте, там столбик термометра минувшей ночью показывал -16. И как это обычно бывает, в жилищах тоже заметно похолодало, котельные не справляются с нагрузкой, отопительные системы едва «теплятся».

В Чарджоуском этрапе, по сообщениям источников издания «Альтернативные новости Туркменистана», уже три дня в домах практически нет газа, вернее, он есть, но давление настолько низкое, что чайник закипает спустя лишь два часа.

«Обед готовим во дворе на костре, как раньше наши деды готовили, — написал один из подписчиков. – Батареи не работают, дети замерзают».

По словам источников, жители звонят в горгаз, но там отвечают «Мары не дает». В хякимлике тоже ответ один: «Ждите, будет!».

«А сколько ждать, — недоумевают люди, ведь каждый год одно и то же: пока тепло – и батареи топят, и газа достаточно, а как наступают холода, морозы – нет ни тепла, ни газа. Похоже, что весь он, без остатка, уходит в Китай».

«Детей жалко, в семьях их по трое-четверо, а кое у кого и того больше, но чиновников это мало волнует», — пишет житель этрапа, который готовит обеды на очаге.

В Центральной Азии установилась аномально холодная погода. В Кыргызстане и Казахстане температура воздуха опускается до –40 градусов.