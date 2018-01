В Иране набирают популярность одиночные протесты против ношения хиджабов (фото)

CA-NEWS (CA) - В Иране развивается движение одиночных протестов против ношения хиджабов. В понедельник 29 января сразу несколько женщин с непокрытыми головами взобрались на трансформаторные будки на улицах Тегерана, размахивая намотанными на палку платками наподобие флага, сообщает Би-би-си.

Первая такая акция произошла еще в декабре - активисткой, решившийся на такой шаг, стала 31-летняя Вида Мовахед, мать полуторагодовалой девочки. 27 декабря женщина взобралась с распущенными волосами на будку на проспекте Энгелаб в Тегеране, размахивая платком словно флагом. Ее фотографии и видео широко разошлись в социальных сетях.

People in #Iran are asking for the whereabouts of the woman who took off her #hijab to protest the mandatory Islamic dress code using the hashtags #دختر_خیابان_انقلاب_کجاست and #Where_Is_She

She was reportedly arrested shortly after. #IranProtestspic.twitter.com/G6oKHIPA68 — Armin Navabi (@ArminNavabi) January 18, 2018

По сообщениям правозащитников, женщина была задержана полицией, освобождена и затем арестована повторно. Как рассказала известная в Иране правозащитница и адвокат Насрин Сотоудех, молодую женщину освободили только в воскресенье 28 января.

Сразу после этого, в понедельник 29 января акцию Виды Мовахед повторили еще несколько женщин. Их фотографии с хэштегом #MyStealthyFreedom (моя невидимая свобода) стали одним из трендов в соцсетях.

Обязательное ношение платка в публичных местах предписывается законами Ирана - нарушительницам грозит арест.

Another brave Iranian woman who makes speech.#دختران_خیابان_انقلاب pic.twitter.com/fQlmpLxYI4 — Pantea Modiri (@PanteaModiri) January 29, 2018