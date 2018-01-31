В Казахстане ожидаются метели и сильный ветер

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 1-3 февраля ожидаются метели и сильный ветер, сообщает РПГ «Казгидромет».

Отмечается, что теплые воздушные массы, связанные с Атлантическим циклоном, очень медленно смещаются на Казахстан. Причиной тому является влияние на погоду в республике холодного и мощного Сибирского антициклона. Но начавшееся потепление уже не остановится.

« В предстоящие трое суток циклон на большей части Казахстана вызовет не только повышение температуры, но и снегопады, метели, сильный западный ветер, а в южных областях - гололед. Температура воздуха в этот период ожидается около климатической нормы», - сообщает РГП.