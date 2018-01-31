Путину показали «шахид-мобили» из Сирии

CA-NEWS (CA) - Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером после проведения военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии осмотрел тематическую выставку, развернутую в Национальном центре управления обороной, сообщает РИА Новости.

На выставке представлены вооружения, техника, материально-техническое, медицинское и иное обеспечение подразделений, участвовавших в борьбе с террористами, а также оружие, конфискованное у самих боевиков.

В частности, главе государства продемонстрировали так называемые шахид-мобили — самодельные, сваренные из кусков металла броневики на шасси серийных автомашин. В данном случае были показаны два аппарата на базе автомобиля «Ленд-Крузер» и «Хаммер»: машины предназначены для прорыва укреплений и последующего подрыва вместе с водителем с целью нанесения наибольшего ущерба антитеррористическим силам.

Рассказали главе государства и о беспилотных летательных аппаратах, используемых террористами, недавняя атака с их помощью на российскую базу в Сирии была успешно отражена. На выставке представлены беспилотники боевиков и их вооружение.

Главком Воздушно-космических сил Герой России генерал-полковник Сергей Суровикин доложил об особенностях применения и вооружении боевых самолетов и вертолетов, используемых для уничтожения террористов в Сирии. Президенту также продемонстрировали на макетах построение боевого ордера кораблей российского ВМФ, участвовавших в контртеррористической операции.

В экспозиции представлены образцы самодельных взрывных устройств, используемых террористами: зачастую они камуфлируются под различные предметы, например, камни, книги и т.д.

Военные специалисты рассказали президенту о средствах противодействия и специальной саперной технике, которая используется для разминирования.

Специально для экспозиции сирийские власти предоставили экспонаты, представляющие большую историческую и культурную ценность: многие подобные предметы были спасены от варварского уничтожения совместными действиями российских военных и сирийской армии при освобождении, например, Пальмиры.

Осмотрел глава государства и образцы российского стрелкового вооружения, используемого при военных операциях в Сирии. На выставке также представлено и трофейное оружие боевиков — отнятые у террористов пистолеты и автоматы зарубежного производства свалены грудой у подиума с российским оружием.