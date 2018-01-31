В Международном финансовом центре Астана рассказали о блокчейне и создании национальной криптовалюты РК

CA-NEWS (KZ) - Управляющий Международным финансовым центром Астана Кайрат Келимбетов рассказал, разработано ли в Казахстане законодательство по регулированию рынка криптовалют.

Как сказал он 31 января на пресс-конференции в правительстве РК, по вопросам криптовалют и развития блокчейна в мире большой интерес и ажиотаж.

«Есть интерес экспертов и профессионалов рынка развития применения цифровых технологий в финансовой сфере, и во многих странах создаются центры по изучению и внедрению блокчейна – возможности децентрализованного хранения информации, обеспечение безопасных транзакций в финансовой сфере. Это направление мы активно поддерживаем. Со многими компаниями в этой сфере, среди них компании, которые заинтересованы работать в Казахстане, например, «Консенсус», продолжаем изучать это направление», - отметил глава центра.

По его словам, вопрос создания национальных криптовалют находится в рамках изучения, его активно изучают Банк Англии и Центральный банк Сингапура. «Окончательных выводов никто не сделал. Этот вопрос внутри Казахстана - прерогатива Национального банка.

Многие интересуются курсом биткоина и рипла. И это ажиотаж, который носит очень спекулятивный характер и представляет большой риск для инвестора», - добавил К.Келимбетов.