Как отбираются кандидаты в кандидаты на должности хякимов в Туркменистане (видео)

CA-NEWS (TM) - О том, как сегодня отбираются кандидаты на должности хякимов и их заместителей туркменской службе радио «Азатлык» рассказал родственник одного из бывших претендентов на пост хякима одного из районов.

По его словам, кроме обычной проверки подноготной потенциальных кандидатов, в этот раз появились новые критерии для повышения по карьерной лестнице. С каждым кандидатом в кандидаты, а их было несколько человек на место, в течение нескольких месяцев работали чиновники администрации президента.

«Среди назначенных 8 января были чиновники, которых переназначили в связи с переименованием районов и городов, но много было и тех, кого назначили в первый раз. С ними и работали специальные люди из аппарата президента, в частности учили, что и как говорить в случае предоставления слова. Среди новичков был и мой родственник. Самое интересное, что их всех провели через медицинский осмотр, а главным «показателем» их здоровья был их вес. То есть, жирных и тучных отсекали сразу, а вес тех, кто прошел через первый этап селекции либо подгоняли по стандарту, либо опять же отсеивали уже по другим внешним показателям», - утверждает собеседник.

Из-за такого отбора по правилам конкурса красоты, говорит он, его родственнику пришлось долгое время соблюдать строгую диету.

«Он два месяца сидел на курином бульоне, чтобы похудеть. Но он был довольно тучным и ему не удалось достичь президентских стандартов. Он не прошел этот этап отбора», - утверждает родственник бывшего претендента на пост районного хякима.

Также говорит он ссылаясь на слова своего родственника, принципы конкурса красоты теперь также будут применяться к уже действующим чиновникам.

«Всему руководящему составу страны включая районных хякимов дано четкое указание сверху – худеть! Им обычно дают 1-2 месяца на исправление фигуры. Они должны либо сбросить вес, либо увольняться, но уже неизвестно с какими последствиями. Всё это началось во время Азиады (V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде — ред.) когда отбирали полицейских в стадионы, которые должны были следить за порядком. Потом требование худеть перешло к другим сотрудникам правоохранительных органов включая гаишников», - утверждает наш собеседник.

Он также привёл слова бывшего кандидата в районные хякимы, что среди чиновников бытует мнение о том, что причиной раздражения президента тучными чиновниками являются экономические трудности в стране.

«Из-за экономического кризиса в Туркменистане, который остро ощущается в продовольственном обеспечении, народ не может себе позволить элементарного питания, особенно, это ощутимо в регионах. Видимо президент таким образом хочет создать видимость солидарности с народом. Ведь неприлично, если чиновник жирный, а народ голодает. Вместо того, чтобы обеспечить народ продовольствием, президенту легче запретить кушать чиновникам», - говорит родственник неудавшегося хякима.