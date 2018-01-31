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  1 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане снят с должности глава СНБ Рустам Иноятов
Предыстория: В Узбекистане власть сосредоточена в руках президента Мирзиеева и главы СНБ Иноятова, вице-премьер Азимов – отстранен, - ReutersПродолжение: Президент Узбекистана Мирзиёев взялся за консолидацию собственной власти, отстраняя вице-премьера Азимова, - Reuters

CA-NEWS (UZ) - 30 января председатель Службы национальной безопасности Узбекистана, генерал-полковник Рустам Иноятов уволен с занимаемой должности. Как сообщают узбекистанские сми, об увольнении Иноятова было объявлено 31 января на селекторном совещании сотрудников Службы национальной безопасности и Генеральной прокуратуры, прошедшем во главе с президентом Шавкатом Мирзиеевым.

Вместо 73-летнего Рустама Иноятова, который почти 23 года возглавляет Службу национальной безопасности, назначен генеральный прокурор Узбекистана Ихтиер Абдуллаев.

52-летний Ихтиер Абдуллаев работал в должности генерального прокурора с 21 апреля 2015 года. В свою очередь на его место назначили 42-летнего Отабека Муродова, ранее работавшего советником президента.

Рустам Иноятов был одним из немногих руководителей, оставшихся у власти после смерти Ислама Каримова.

22 декабря президент Шавкат Мирзиеев в ходе видеоселекторного совещания подверг критике правоохранительные органы страны, в том числе Службу национальной безопасности. На том же заседании президент предложил разработать и принять закон «О Службе национальной безопасности», регулирующий обязанности и полномочия СНБ.

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Комментарии (12)
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tusha
20:37, 31 января 2018
Цитата: Elnur4ik 17:55, 31.01.2018
jaka25
Если Соке уберет людей АША, то не досидит свой срок до конца... Никто ведь не проголосовал именно за него на выборах, у него нет ни партии, ни электората за собой...
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Elnur4ik
17:55, 31 января 2018
jaka25
Если Соке уберет людей АША, то не досидит свой срок до конца... Никто ведь не проголосовал именно за него на выборах, у него нет ни партии, ни электората за собой...
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sultansuleyman2017
17:38, 31 января 2018
Шавкат эркек экен! Соке да ошондой болсо
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askat61
16:49, 31 января 2018
Ни хрена себе - он ведь пямятник! Кто смог заставить пямятник присесть?
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jaka25
16:13, 31 января 2018
Скоро Соке начнет убирать потихоньку людей АША. Не мало примером в истории мира, что ставленник убирает людей предшественника как бы преданный не был
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2016-kg
15:41, 31 января 2018
Решился ... снял последнего кто ему мешал ... Теперь вперед к РЕФОРМАМ ... если они действительно благие ...!
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Karaoke
15:34, 31 января 2018
Молодец Шавкатик.
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kyrgyz22
15:25, 31 января 2018
Башталось))
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yourist77
15:04, 31 января 2018
Этого старпера давно пора было на пенсию отправить, что то он засиделся там до 73 лет,охренеть у них что нет предельного возраста выхода на пенсию?!
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casho
15:04, 31 января 2018
Ну ни фига себе!
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Subaru123
14:38, 31 января 2018
Мирзияев эээркеееекк!!! Каримовтун шлактары кете баштаптырда.
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beshkoruk
14:27, 31 января 2018
Вот это да... Самого неприкасаемого сняли
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