В Узбекистане снят с должности глава СНБ Рустам Иноятов

CA-NEWS (UZ) - 30 января председатель Службы национальной безопасности Узбекистана, генерал-полковник Рустам Иноятов уволен с занимаемой должности. Как сообщают узбекистанские сми, об увольнении Иноятова было объявлено 31 января на селекторном совещании сотрудников Службы национальной безопасности и Генеральной прокуратуры, прошедшем во главе с президентом Шавкатом Мирзиеевым.

Вместо 73-летнего Рустама Иноятова, который почти 23 года возглавляет Службу национальной безопасности, назначен генеральный прокурор Узбекистана Ихтиер Абдуллаев.

52-летний Ихтиер Абдуллаев работал в должности генерального прокурора с 21 апреля 2015 года. В свою очередь на его место назначили 42-летнего Отабека Муродова, ранее работавшего советником президента.

Рустам Иноятов был одним из немногих руководителей, оставшихся у власти после смерти Ислама Каримова.

22 декабря президент Шавкат Мирзиеев в ходе видеоселекторного совещания подверг критике правоохранительные органы страны, в том числе Службу национальной безопасности. На том же заседании президент предложил разработать и принять закон «О Службе национальной безопасности», регулирующий обязанности и полномочия СНБ.