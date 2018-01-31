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  1 февраля 2018
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Новым главой СНБ Узбекистана назначен бывший генеральный прокурор Ихтиёр Абдуллаев (биография)
Предыстория: В Узбекистане снят с должности глава СНБ Рустам Иноятов

CA-NEWS (UZ) - Ихтиёр Абдуллаев назначен новым председателем Службы национальной безопасности Узбекистана. До этого назначения Абдуллаев работал генеральным прокурором Узбекистана.

Как сообщает издание Uzdaily, в Ташкенте проходит совещание с участием представителей генеральной прокуратуры и СНБ Узбекистана. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принимает участие в совещании.

Во совещания было объявлено, что Рустам Иноятов освобожден от должности главы СНБ. Рустам Иноятов возглавлял СНБ с 1995 года.

Биография

Абдуллаев Ихтиёр Бахтиёрович

Дата рождения

22 мая 1966

Место рождения

Учкуприкский район, Ферганская область

Национальность

узбек

Знание языков

узбекский, русский

Образование

Окончил Пермский государственный университет по специальности: правовед.

Трудовая деятельность

1988-1990 - Ферганский городской суд, судебный исполнитель.

1990-1993 - Управление юстиции Ферганской области, советник.

1993-1995 - Ферганский городской суд, стажер-судья, исполняющим обязанности председателя.

1995-1997 - Ферганский областной суд, судья, председатель судебной коллегии по уголовном делам.

1997-2000 - референт по вопросам гражданства и амнистии Службы Государственного советника Президента по координации действий правоохранительных и контрольных органов.

2000-2001 - председатель Андижанского областного суда.

2001-2002 - заместитель Государственного советника Президента по координации действий правоохранительных и контрольных органов.

2002-2006 - первый заместитель министра юстиции.

2006-2007 - исполняющий обязанности Государственного советника Президента по вопросам совершенствования правовой базы реформирования и обновления страны.

2007-2009 - Государственный советник Президента по координации действий правоохранительных и контрольных органов.

2006-2009 - директор Института мониторинга действующего законодательства при Президенте Узбекистана.

В 2009 году был назначен Государственным советником Президента Узбекистана.

22 января 2010 года указом Президента Узбекистана назначен членом Сената Олий Мажлиса второго созыва.

20 января 2015 года указом Президента Узбекистана был вновь назначен сенатором.

С 21 апреля 2015 года - Генеральный прокурор Республики Узбекистан.

С 30 января 2018 г. - председатель Службы национальной безопасности РУЗ.

Дополнительная информация

Государственный советник юстиции 2-класса.

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Комментарии (5)
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Нет аватара
makebratt
20:41, 31 января 2018
Цитата: yourist77 15:09, 31.01.2018
Прокурора поставили руководителем спецслужбы.У них что нет кадровых чекистов,бардак короче.
Кадровый чекист мог по своей службе работать и в других органах. Такая вот у них специфика службы...
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erementiy
16:14, 31 января 2018
Так всегда. Политические должности прерогатива президента. Тем более правоохранительный блок
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forest-kg
15:46, 31 января 2018
Убрал своего конкурента.
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Tilek4664
15:22, 31 января 2018
по взгляду не простоооой человек
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yourist77
15:09, 31 января 2018
Прокурора поставили руководителем спецслужбы.У них что нет кадровых чекистов,бардак короче.
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