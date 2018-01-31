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  1 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент США Трамп назвал розыгрыш грин-карт причиной недавних терактов в Нью-Йорке и призвал ее отменить
Предыстория: По лотерее грин-карт в США приезжают «не самые лучшие люди», - Трамп призвал закрыть систему

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал визовую программу по розыгрышу грин-карт причиной недавних терактов в Нью-Йорке, призвал ее отменить. Об этом он заявил, выступая со своим первым обращением к американскому конгрессу «О положении страны», сообщает «Голос Америки».

«Две террористические атаки в Нью-Йорке стали возможными благодаря визовой лотерее и цепной миграции. В эпоху терроризма эти программы представляют риски, которые мы себе больше не можем позволить», - сказал Трамп.

Открытые границы США позволяют проникать в страну бандитам, нелегально ввозить оружие, считает он.

Он призвал Конгресс «перекрыть смертоносные лазейки», отметил, что новые миграционные законы, предложенные им, позволят добиться этого.

Трамп заявил, что иммиграционная политика должна служить интересам американских рабочих и американских семей.

В своей речи Трамп уделил значительное внимание простым американцам, которые сделали Америку лучше и сильнее: «За последний год, мир убедился в том, о чем мы всегда знали: нет на Земле народа, более бесстрашного, храброго и решительного, как американцы. Если есть горы – мы покоряем их. Если есть рубеж – мы пересекаем его. Если есть вызов – мы отвечаем на него. Если есть возможность – мы пользуемся ею».

Трамп уделил много времени рассуждениям о единстве Америки: «вместе мы одна команда, один народ и одна американская семья. У нас один дом, одно сердце, одна судьба и один великий американский флаг».

После этого президент подчеркнул, что «американцы любят свою страну. И они заслуживают правительства, которое относится к ним с той же любовью и верностью. (…) За прошедший год мы восстановили доверие между нашими гражданами и их правительством».

Конгресс США должен принять специальный закон, в соответствии с которым зарубежная помощь будет предоставляться только дружественным странам, заявил Трамп.

«Сегодня я прошу Конгресс принять закон, который поможет обеспечить, чтобы доллары зарубежной помощи Америки служили американским интересам, поступали только ее друзьям», - завил он в обращении к парламенту.

Президент, поясняя свою просьбу к Конгрессу, отметил, что после принятия решения о признании Иерусалима столицей Израиля «десятки стран проголосовали на сессии Генеральной ассамблеи ООН против суверенного права Америки, касающегося признания».

Читать также: Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля (Какие страны проголосовали «за», несмотря на угрозу Трампа лишить финансовой помощи?)

При этом, подчеркнул Трамп, «ежегодно американские налогоплательщики направляют в качестве помощи этим странам $20 млрд».

Напомним, после теракта в Нью-Йорке, совершенного иммигрантом из Узбекистана, президент Трамп заявил, что выдачу видов на жительство (грин-карт) в стране в рамках Diversity Visa Lottery Program (DVLP, Диверсификационная лотерея) необходимо отменить. Выходца из Узбекистана, который совершил теракт, Трамп призвал казнить.

Теракт в центре Нью-Йорка произошел 31 октября. Водитель пикапа наехал на людей на велодорожке на Вест-стрит, после чего протаранил школьный автобус. В результате инцидента погибли восемь человек, 12 человек пострадали.

По данным Santa Monica Observer, исполнитель теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов прибыл в США из Узбекистана в 2010 году.

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Комментарии (44)
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switel
18:50, 31 января 2018
я пишу, а админ нахочет мои комменты светить...
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switel
18:40, 31 января 2018
Менделеев придумал водку, Калашников автомат, у Дарвина как он доказывает что его праДед обезьяна.. Толстой принял Ислам, вы читали Толстого? Он себя называл Магометанином. А у Пушкина африканские корни....
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switel
18:32, 31 января 2018
что эти люди сделали? Например теория Чарльза Дарвина удален из многих книг Мира! Он не прав!
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frunze17
18:00, 31 января 2018
bolek
Цитата: bolek 16:38, 31.01.2018
switel
Циолковский, Достоевский, Толстой, Пушкин, Менделеев, Эдисон, Дарвин, Форд, да Винчи,Рафаэль, Коперник, Жанна д'Арк, Шекспир, Кюри, Хокинг, Высоцкий, Адам Смит, Маркс ...
bolek
Цитата: bolek 16:38, 31.01.2018
Продолжать?
Вы не правы. И вопрос ставите неправильно, научных достижений и значимых в мировом отношении людей достаточно много и из христианского мира и из не христианского. И называть все мусульманские или азиатские страны без разбора бездельниками тоже глупо. История развивается не по прямой, каким сильным, развитым и богатейшим (и в какие года!) был например Карфаген, какие невероятные по сложности и мастерству ювелирные изделия изготавливались в Трое (было счастье их увидеть, в Измире есть музей, где демонстрируются украшения самой прекрасной Елены), а система канализации древнего Рима! А пирамиды! И это было во времена, когда Европы как таковой вообще не было, и местные аборигены практически в болотах да на деревьях жили. К слову о канализации - европейцы узнали что такое бани и мыться горячей водой с мылом через 1000 с лишним лет после азиатов.
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dron
17:41, 31 января 2018
boleeeeek
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dron
16:58, 31 января 2018
Ээ bolek . Кимдер булар Чапа мапа адмыр садмырларын. Ушулар сени каржылайбы
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dron
16:57, 31 января 2018
Эээ bolek .

Кыргызча жаз дейм
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bolek
16:47, 31 января 2018
Что, слов нет? И не будет.
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bolek
16:45, 31 января 2018
Не хватает?
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bolek
16:45, 31 января 2018
Адмирал Берд, Чкалов, Чапаев, Рокосовскиий, Жуков,
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bolek
16:42, 31 января 2018
Королев, Белтнсгаузен, Шмидт
Нет аватара
bolek
16:38, 31 января 2018
Продолжать?
Нет аватара
bolek
16:38, 31 января 2018
switel
Циолковский, Достоевский, Толстой, Пушкин, Менделеев, Эдисон, Дарвин, Форд, да Винчи,Рафаэль, Коперник, Жанна д'Арк, Шекспир, Кюри, Хокинг, Высоцкий, Адам Смит, Маркс ...
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Ray-Ban
16:34, 31 января 2018
bolek
Я,номер напиши по спорим!
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dron
16:29, 31 января 2018
Ээ bolek мен сага айтып атамго ИТ ээсин тартпаса Арам олот деп...сенин ээлерин сага окшоп исламды жамандап келишкен да.
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switel
16:28, 31 января 2018
Цитата: bolek 16:26, 31.01.2018
По одному выдвигаете. А хотите из христианского мира? Мало не покажется
Начинайте, жду......
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switel
16:27, 31 января 2018
Цитата: Tashkentec 16:22, 31.01.2018
Цитата: bolek 16:10, 31.01.2018
Tashkentec
Да это малость. Я Вам перечслю множество значимых людей из христианского мира
Честно, не понимаю, что вы пытаетесь доказать )) Я живу в Ташкенте, по национальности русский, христианин. Но достижения великих людей я ставлю в одну линейку, без разбора по нации и вероисповеданию. Описывать открытия людей из исламского мира можно так же бесконечно, как и из христианского. И в этом нет нужды, весь мир и так знает их имена и труды, поверьте )) К тому же, если уж на то пошло, многие европейцы- астрономы, физики, химики, географы свои открытия делали на основе трудов людей из мусульманского мира, почитайте в сети ))))
Золотые слова.....
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bolek
16:26, 31 января 2018
По одному выдвигаете. А хотите из христианского мира? Мало не покажется
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switel
16:25, 31 января 2018
Родоначальник компьютеров телефонов смартфонов космических аппаратов кто?
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dron
16:24, 31 января 2018
bolek сага окшогон адамдар исламды эч качан тушунбойт.



Кыргызмын деп койот уялбай.

Кыргызча жазбайсынбы кыргыз болсон.
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Tashkentec
16:22, 31 января 2018
Цитата: bolek 16:10, 31.01.2018
Tashkentec
Да это малость. Я Вам перечслю множество значимых людей из христианского мира
Честно, не понимаю, что вы пытаетесь доказать )) Я живу в Ташкенте, по национальности русский, христианин. Но достижения великих людей я ставлю в одну линейку, без разбора по нации и вероисповеданию. Описывать открытия людей из исламского мира можно так же бесконечно, как и из христианского. И в этом нет нужды, весь мир и так знает их имена и труды, поверьте )) К тому же, если уж на то пошло, многие европейцы- астрономы, физики, химики, географы свои открытия делали на основе трудов людей из мусульманского мира, почитайте в сети ))))
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switel
16:22, 31 января 2018
Я мусульманин и я не ТЕРРОРИСТ! Не все мусуьмане плохие...
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switel
16:18, 31 января 2018

Джабир ибн Хайян считается родоначальником химии. Он описал множество кислот и разработал ранний вариант экспериментального метода исследования в химии. Он впервые высказал мысль об огромной энергии, скрытой внутри атома и возможности его расщепления. По словам Ибн Хайяна, при расщеплении образуется сила, которая может разрушить Багдад.
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switel
16:17, 31 января 2018
В 880 году учёный по имени Ибн Фирнас впервые сконструировал аппарат наподобие аэроплана. Ему удалось довольно долго парить в воздухе и плавно приземлиться.
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switel
16:14, 31 января 2018
Среднеазиатский учёный аль-Фергани открыл существование пятен на Солнце, а его труды в области астрономии на протяжении 700 лет использовались в Европе в качестве учебного пособия. Он стал первым учёным, который вычислил точное значение кривизны эклиптики.
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bolek
16:12, 31 января 2018
Да я Вам тысячу людей назову из христианского мира
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bolek
16:10, 31 января 2018
Tashkentec
Да это малость. Я Вам перечслю множество значимых людей из христианского мира
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switel
16:08, 31 января 2018
1)Доктор аль-Захрави, 2)Первый университет в мире был открыт в Фесе, Марокко в 859 году, 3)Аль-Мукаддаси был мусульманским географом 10 века, 4) Аль-Хорезми АЛГОРИТМ, 5) Улугбек Астроном, 6) Авиценна 7)Омар Хайам, 9)Астрономия исламского Средневековья Википедия. и т.д...........
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bolek
16:07, 31 января 2018
Вы же - мусульмане. Почему такие агрессивные? Тенгрианцы и христиане добрые. Мусульмане -агрессивные. Почему?
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bolek
15:59, 31 января 2018
dron
Ну у дрона нет аргументов. Скажите, пожалуйста,dron, где изобретения исламского мира?
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dron
15:54, 31 января 2018
Еу bolek сайрабайсынбы
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bolek
15:54, 31 января 2018
Tashkentec
Перечислите, пожалуйста. А я Вам перечислю выдающихся людей из христианского мира. Прошу учесть : я кыргыз чистокровный
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dron
15:49, 31 января 2018
bolek сен нпошниксинби же аккуусунбу же ордочусунбу деги кимдин кулусун.
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switel
15:48, 31 января 2018
bolek вали туда, тебе здесь не место
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dron
15:48, 31 января 2018
bolek сен тенирязимдин кайсы сектасынансын.
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dron
15:45, 31 января 2018
bolek.

Давай сайра мени сени угуп атам
комментарий удален администрацией сайта
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Tashkentec
15:38, 31 января 2018
Цитата: bolek 15:32, 31.01.2018
dron
Ну нет аргументов. Где достижения исламской цивилизации? Кыргызы - тенгрианцы. А арабско-персидский мир что принес человечеству? Христианский мир столько творений, открытий сделал. Могу перечислять часами. Кто готов спорить?
Зря вы так. Мусульманский мир принёс миру немало ученых в области физики, астрономии, математики, медицине, литературе... Возьмите, к примеру, среднеазиатских Абу Райхан Беруний, Абу Али ибн Сино (Авиценна), Алишер Навои... Их трудами, между прочим, современники пользуются до сих пор ))
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bolek
15:32, 31 января 2018
dron
Ну нет аргументов. Где достижения исламской цивилизации? Кыргызы - тенгрианцы. А арабско-персидский мир что принес человечеству? Христианский мир столько творений, открытий сделал. Могу перечислять часами. Кто готов спорить?
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catwomen
15:32, 31 января 2018
Во дает! Теракты совершают выходцы из Узбекистана, из-за них значит надо лишить шанса на американскую мечту все остальные страны? Можно же выборочно запретить для стран, из которых приехали террористы!
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Tashkentec
15:28, 31 января 2018
Может действительно есть смысл прекратить программу Green Card. Но почему правительство США не признает, что хваленое ФБР проворонило этот теракт? А может за этим стояли какие-то корыстные мотивы со стороны США? Много статей в сети, подробно описывающие различные сценарии спецслужб для достижения разных целей. И нельзя забывать, что нет такой нации, как американцы. Ведь они сборная команда со всего света, а новые умы и профи приезжают чаще всего по программе Green Card или по приглашению крупных компаний и корпораций. И да, теракт- это однозначно зло, с которым необходимо бороться всем и сообща! Но давайте-ка вспомним сколько было терактов, совершенных в США своими же гражданами. Расстрелы в школах учениками стали почти обыденностью, убийства на межнациональной почве тоже... Но после стольких случаев продажа оружия населению существует припеваюче! ПОЧЕМУ? Вопросов, как всегда, больше...
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dron
15:27, 31 января 2018
bolek

ИТ уроо берет,кербен журоо берет..
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bolek
15:22, 31 января 2018
dron
У Вас совсем нет аргументов. Одно и то же говорите. Объясните позицию. Или просто болтать умеете?
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dron
15:19, 31 января 2018
bolek

ИТ ээсин тартпаса Арам олот деп койчу беле сага окшогондорду.......
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bolek
15:08, 31 января 2018
Да. Всякие исламисты едут в США, Европу. Ругают запад на чем свет стоит. А сами едут туда за лучшей жизнью. В какой мусульманской стране хорошая жизнь? Бездельники. Самые развитые страны - Германия, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Люксембург, Лихтенштейн и т.д. Исламские страны не развиты вообще. Что они изобрели и открыли?
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