Президент США Трамп назвал розыгрыш грин-карт причиной недавних терактов в Нью-Йорке и призвал ее отменить

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал визовую программу по розыгрышу грин-карт причиной недавних терактов в Нью-Йорке, призвал ее отменить. Об этом он заявил, выступая со своим первым обращением к американскому конгрессу «О положении страны», сообщает «Голос Америки».

«Две террористические атаки в Нью-Йорке стали возможными благодаря визовой лотерее и цепной миграции. В эпоху терроризма эти программы представляют риски, которые мы себе больше не можем позволить», - сказал Трамп.

Открытые границы США позволяют проникать в страну бандитам, нелегально ввозить оружие, считает он.

Он призвал Конгресс «перекрыть смертоносные лазейки», отметил, что новые миграционные законы, предложенные им, позволят добиться этого.

Трамп заявил, что иммиграционная политика должна служить интересам американских рабочих и американских семей.

В своей речи Трамп уделил значительное внимание простым американцам, которые сделали Америку лучше и сильнее: «За последний год, мир убедился в том, о чем мы всегда знали: нет на Земле народа, более бесстрашного, храброго и решительного, как американцы. Если есть горы – мы покоряем их. Если есть рубеж – мы пересекаем его. Если есть вызов – мы отвечаем на него. Если есть возможность – мы пользуемся ею».

Трамп уделил много времени рассуждениям о единстве Америки: «вместе мы одна команда, один народ и одна американская семья. У нас один дом, одно сердце, одна судьба и один великий американский флаг».

После этого президент подчеркнул, что «американцы любят свою страну. И они заслуживают правительства, которое относится к ним с той же любовью и верностью. (…) За прошедший год мы восстановили доверие между нашими гражданами и их правительством».

Конгресс США должен принять специальный закон, в соответствии с которым зарубежная помощь будет предоставляться только дружественным странам, заявил Трамп.

«Сегодня я прошу Конгресс принять закон, который поможет обеспечить, чтобы доллары зарубежной помощи Америки служили американским интересам, поступали только ее друзьям», - завил он в обращении к парламенту.

Президент, поясняя свою просьбу к Конгрессу, отметил, что после принятия решения о признании Иерусалима столицей Израиля «десятки стран проголосовали на сессии Генеральной ассамблеи ООН против суверенного права Америки, касающегося признания».

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При этом, подчеркнул Трамп, «ежегодно американские налогоплательщики направляют в качестве помощи этим странам $20 млрд».

Напомним, после теракта в Нью-Йорке, совершенного иммигрантом из Узбекистана, президент Трамп заявил, что выдачу видов на жительство (грин-карт) в стране в рамках Diversity Visa Lottery Program (DVLP, Диверсификационная лотерея) необходимо отменить. Выходца из Узбекистана, который совершил теракт, Трамп призвал казнить.

Теракт в центре Нью-Йорка произошел 31 октября. Водитель пикапа наехал на людей на велодорожке на Вест-стрит, после чего протаранил школьный автобус. В результате инцидента погибли восемь человек, 12 человек пострадали.

По данным Santa Monica Observer, исполнитель теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов прибыл в США из Узбекистана в 2010 году.