Землетрясение ощутили жители Тараза и Шымкента

CA-NEWS (KZ) - Подземные толчки ощутили жители Тараза и Шымкента. Посты об этом появились в Facebook, передает Tengrinews.kz.

Предположительно, жители Южно-Казахстанской и Жамбылской области почувствовали землетрясение, эпицентр которого находился в районе Гиндукуша, в 275 километрах от Кабула, в Афганистане. Интенсивность толчков составила 6,1 балла. Землетрясение произошло около 12.56 по времени Астаны.

По данным сети сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК", до Шымкента дошли толчки интенсивностью 3-4 балла, до Тараза - 3 балла. Толчки ощутили и в столице Узбекистана Ташкенте.

По сообщению Nuz.uz, ощущались подземные толчки силой до 4 баллов. С разницей в две минуты ташкентцы ощутили два подземных толчка. Очевидцы рассказывают, что раскачивались люстры и предметы интерьера.



