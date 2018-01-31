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  1 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министр по делам религий Казахстана: «Если надо, и длина бороды будет расписана»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане намерены ввести поправки к закону «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Предложенные изменения предусматривают регламентировать допустимую форму и длину бороды, которую, похоже, разработчики проекта относят к проявлению «деструктивности».

Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев после презентации поправок к закону «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» сказал журналистам, что предложенные изменения предусматривают запрет «на публичную демонстрацию атрибутов и внешние признаки деструктивных религиозных течений». Четкой формулировки «деструктивных религиозных течений» нет, но есть инициатива регламентировать, к примеру, допустимую форму и длину бороды, которую, похоже, разработчики проекта относят к проявлению «деструктивности». Министр добавил, что, «если надо, и длина бороды будет расписана».

"Речь не идет о любой бороде, речь не идет о священнослужителях. Речь идёт только о тех, по кому будет принято решение, что это люди придерживаются деструктивных религиозных течений", — заявил Нурлан Ермекбаев.

По словам министра, в общественных местах будет запрещено носить предметы одежды, которая препятствует распознаванию лица. Этот пункт планируют внести в кодекс об административных правонарушениях. Протоколы на женщин, как предполагается в никабах, — сами разработчики не дают названия этим атрибутам одежды — будут составлять полицейские. Штрафы для «нарушителей» будут начинаться от 50 месячных расчетных показателей (более 120 тысяч тенге).

Исследователь религиозной ситуации, национальной идентичности и советского наследия в Центральной Азии Хелен Тибо, доцент Назарбаев Университета, говорила Азаттыку, что запреты и ограничения, позиционируемые как меры по профилактике экстремизма, не будут эффективны и могут породить новые проблемы.

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