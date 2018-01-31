Биография бывшего главы СНБ Узбекистана Рустама Иноятова

CA-NEWS (UZ) - Биография бывшего председателя Службы национальной безопасности Узбекистана, генерал-полковника Рустама Расуловича Иноятова:

Рустам Иноятов родился в городе Шерабад Сурхандарьинской области. Отец — Расул Иноятов, полковник КГБ.

с 1965 года по 1967 год работал бетонщиком в Ташкентском строительном тресте, одновременно проходил обучение в университете. В 1968 году окончил факультет иранской филологии Ташкентского государственного университета.

После окончания университета проходил службу в рядах Советской армии. Во время прохождения военной службы был принят на службу в КГБ СССР. Работал на различных офицерских должностях в КГБ УзССР, в ПГУ КГБ СССР.

В 1976—1981 годах — сотрудник резидентуры в Афганистане под дипломатическим прикрытием.

С 27 июня 1995 года — председатель Службы национальной безопасности Республики Узбекистан.

В 1996 году присвоено звание «генерал-лейтенант», в 1999 — «генерал-полковник».

С 1999 года является Президентом Федерации тенниса Узбекистана.

Кавалер Ордена «Шон-Шараф» ("Славы").