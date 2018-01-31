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  1 февраля 2018
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В Ташкенте ощущалось землетрясение силой 3-4 балла

CA-NEWS (UZ) - Землетрясение силой 3−4 балла с эпицентром в Афганистане ощущалось в Ташкенте и других регионах Узбекистана, сообщили узбекистанские СМИ.

В среду, 31 января, в 12:08 часов по местному времени, в Ташкенте и других областях Узбекистана ощущалось землетрясение. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, сила подземных толчков в столице составила около 3−4 баллов.

В городе Фергане землетрясение ощущалось с силой 3,5 балла, Кашкадарьинской области — 4 балла.

Эпицентр землетрясения находился в 517 км от Ташкента в юго-восточном направлении в горах Гиндукуш в Афганистане. Магнитуда в эпицентре составила 6,2.

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