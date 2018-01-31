Moody’s прокомментировало заморозку $22 млрд Нацфонда РК

CA-NEWS (KZ) - Moody’s сегодня опубликовало новый отчет, в котором говорится, что заморозка казахстанских активов не окажет немедленного влияния на кредитоспособность страны и рейтингуемых агентством Moody’s казахстанских эмитентов.

20 декабря 2017 года в рамках судебного разбирательства в Бельгии и Нидерландах были заморожены средства Национального фонда Республики Казахстан в размере $22,6 млрд.

Кроме того, досудебное взыскание было наложено на принадлежащей холдинговой компании «Самрук-Казына» 50% акций KMG Kashagan B.V. (KBV), временно ограничивающий контроль СК над активом нефтегазового сектора.

В то время как голландский суд 23 января 2018 года постановил разморозить активы НФ РК, ограничение, наложенное бельгийским судом, остается в силе до вынесения окончательного решения по делу, которое ожидается в начале марта 2018 года.

Moody’s заявило, что продолжающиеся на сегодня правовые споры не имеют непосредственного отношения к сувереному кредитному профилю Казахстана или кредитным рейтингам квазигосударственных компаний, включая АО «НК«КазМунайГаз» и другие рейтингуемые агентством государственные предприятия, которые не являются непосредственными участниками арбитражного разбирательства.

"Мы продолжим следить за ходом судебного дела и его потенциального влияния на финансовое состояние и кредитоспособность государственных рейтинговых организаций", - отметили в рейтинговом агентстве.

По мнению агентства, сильная финансовая позиция правительства Казахстана ограничивает кредитное влияние замораживания активов. Замораживание средств не влияет на способность правительства обслуживать свой долг, так как Казахстан располагает достаточными ликвидными средствами, помимо тех, которые были заморожены и сталкиваются с относительно низкими потребностями ликвидности. Выплата потенциального штрафа правительства также не повлияет на налоговые показатели Казахстана, считают аналитики.

В Moody’s отметили, что влияние заморозки активов на рейтинговые государственные предприятия ограничено. Заморозка 50% акций Самрук-Казына в KBV не позволит КМГ реализовать свой опцион на текущую ставку, однако, независимо от этого, компания не намерена использовать данный вариант до 2020-2022 гг, сообщает kursiv.kz.

Ко всему прочему, в агентстве считают, что затянувшийся спор может негативно повлиять на приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан и препятствовать планам приватизации правительства.