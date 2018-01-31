К 2020 году в Улан-Бaторе появятся более 100 инфраструктурных центров

CA-NEWS (MNG) - Реализация проекта «Сервис центр» начнется в столичном районе Чингэлтэй. Строительные работы в Улан-Баторе начнутся с апреля и завершатся в ноябре текущего года. Об этом 30 января сообщает Монцамэ со ссылкой на столичное Управление инфраструктуры.

Себестоимость строительства одного инфраструктурного центра составляет около 5 млрд. тугриков, и первоначальные инвестиционные средства будут выделены из бюджета столицы.

В будущем около 100 сервисных центров будут построены в Улан-Баторе, и сданы в эксплуатацию в 2020 году, а также по расчетам специалистов планируется подключить 20 тыс. частных участков к этим центрам.

В первую очередь выбраны 11 потенциальных места для реализации проекта.

По словам заместителя мэра Улан-Батора по вопросам инфраструктуры и развития юрточных микрорайонов П.Баярхуу в этом году один центр инфраструктуры будет построен на столичные бюджетные средства.

«Кроме того, планируется ввести два центра в эксплуатацию на средствах Министерства строительства и городского развития и Министерства природы, окружающей среды и туризма. Также на период 2019-2020 годов предусмотрено строительство новых центров. К 2020 году в Улан-Баторе появятся более 100 сервисных центров, что будет способствовать уменьшению уровня загрязнения столичного воздуха на 30-40 процентов», - отметил он.