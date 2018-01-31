Минюст США начал расследование в отношении Apple из-за замедления работы iPhone

CA-NEWS (CA) - Министерство юстиции США и комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследование против Apple после признания компании в том, что она замедляет работу смартфонов iPhone старых поколений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Расследованием занимается Минюст и федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам.

По данным источников Минюст уже запросил у компании информацию по этому поводу. Отмечается, что пока расследование находится на начальном этапе, и следователи изучают публичные заявления Apple по поводу замедления работы.

Bloomberg отмечает, что на фоне сообщений о сокращении производства новых смартфонов Apple в первом квартале 2018 года из-за более низкого, чем ожидалось, спроса и скандала вокруг замедления старых iPhone стоимость акций компании снижается. По данным биржи NASDAQ, капитализация компании упала до минимума с начала года.

Корпорация уже столкнулась с расследованием во Франции, которое было начато из-за сообщений о намеренном замедлении работы смартфонов с помощью обновляемого программного обеспечения.

В декабре 2017 года Apple признала, что скорректировала операционную систему iOS таким образом, чтобы замедлить на iPhone старых моделей выполнение определенных задач, требующих наибольших затрат вычислительных ресурсов. Она пояснила, что используемые в iPhone литий-ионные аккумуляторы со временем и в некоторых условиях теряют мощность, например, в холодную погоду или при низком уровне заряда, и не справляются с нагрузкой.

Apple Компания пообещала снизить цену на услугу замены аккумулятора, а также включить в обновленную версию операционной системы для iPhone, которая выйдет в начале 2018 года, функцию отслеживания состояния аккумулятора. Стоимость замены батареи для iPhone 6 и более поздних моделей сократится с $79 до $29.